Ещё
Водителя наказали за пьяную езду через шесть лет после смерти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителя наказали за пьяную езду через шесть лет после смерти 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: Car.ru
Карельский суд оштрафовал водителя, умершего шесть лет назад, за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным прокуроров, это произошло из-за водителя-обманщика, показавшего сотрудникам ГИБДД удостоверение умершего мужчины.
В январе 2017 года пьяный водитель показал автоинспекторам права, «подлинность которых сомнений не вызывала».
На водителя составили протокол по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (езда в нетрезвом состоянии, не повлекшая уголовно наказуемого деяния). Материалы дела направили мировому судье, и водителя оштрафовали.
Позже прокуратура выяснила, что оштрафованный мужчина умер в 2012 году, а его права показал полицейским другой, похожий внешне человек. Как ему удалось получить чужое удостоверение, не уточняется.
Прокуроры обратились в суд, и решение об административном наказании было отменено. Привлекут ли к ответственности настоящего нарушителя, в прокуратуре не сообщили.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Aurus Arsenal рассекает по Москве
В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров18
Audi назвала цену Q8 на российском рынке
Когда в Россию привезут Volvo S60
Культовый Defender ждут революционные изменения1
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:24
Судья после ДТП подпалил машину и сбежал
ДТП
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение