Водителя наказали за пьяную езду через шесть лет после смерти

Карельский суд оштрафовал водителя, умершего шесть лет назад, за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным прокуроров, это произошло из-за водителя-обманщика, показавшего сотрудникам ГИБДД удостоверение умершего мужчины.

В январе 2017 года пьяный водитель показал автоинспекторам права, «подлинность которых сомнений не вызывала».

На водителя составили протокол по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (езда в нетрезвом состоянии, не повлекшая уголовно наказуемого деяния). Материалы дела направили мировому судье, и водителя оштрафовали.

Позже прокуратура выяснила, что оштрафованный мужчина умер в 2012 году, а его права показал полицейским другой, похожий внешне человек. Как ему удалось получить чужое удостоверение, не уточняется.

Прокуроры обратились в суд, и решение об административном наказании было отменено. Привлекут ли к ответственности настоящего нарушителя, в прокуратуре не сообщили.