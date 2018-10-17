Новый BMW X7 получил рублевый ценник

Немецкий автопроизводитель BMW показал новый кроссовер X7 и назвал цены в рублях. Об этом сообщает Autonews.

Длина нового X7 составила 5151 миллиметров, что позволило сделать автомобиль семиместным, а шестиместный салон станет опциональным.

Три версии X7, которые будут доступны в России на старте продаж, отличаются друг от друга мощностью трехлитрового двигателя: дизельный xDrive 30d — 249 лошадиных сил, бензиновый xDrive 40i — 340, а турбодизельный xDrive M50d — 400.

Коробка передач каждой из версий — автоматическая, а привод — полный.

В зависимости от версии новые X7 будут оснащены пакетом Off-Road, адаптивной подвеской, электроприводом пятой двери и четырехзонным климат-контролем.

Продажи нового X7 начнутся в России в марте будущего года. Самая дешевая из версий кроссовера BMW будет стоить 5,83 миллиона рублей, самая дорогая — 7,49 миллиона.