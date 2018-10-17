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Марки-лидеры по обороту в сегменте SUV
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Марки-лидеры по обороту в сегменте SUV 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Марки-лидеры по обороту в сегменте SUV Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что оборот с продаж автомобилей сегмента SUV в России в сентябре этого года составил 119,5 млрд рублей.
Среди автомобильных брендов, представленных в этом сегменте, больше всех на кроссоверах и внедорожниках заработала Toyota. Японский автопроизводитель продал в РФ 6682 ед. новых SUV (+42%) и заработал на них 16 млрд рублей. Второе место по объему выручки с продаж в сегменте SUV занял Hyundai. Дилеры корейской марки реализовали в сентябре этого года 8863 автомобиля Hyundai, относящихся к классу SUV (+28,4%) и получили выручку в размере 11,4 млрд рублей. С продажи кроссоверов и внедорожников KIA (объем продаж — 6043 ед., +58%) выручка составила 9,06 млрд рублей. В сегменте SUV марка Nissan заработала в сентябре 8,2 млрд рублей, реализовала при этом 5424 таких авто (+1,3%), а BMW получил выручку в размере 7,6 млрд рублей (объем продаж — 1980 ед., +32%).
Среди автомобильных марок с наиболее высокими показателями выручки с продаж в сегменте SUV в сентябре отметим: Mercedes-Benz (выручка — 7,1 млрд рублей), Volkswagen (7,05 млрд рублей), Lexus (6,9 млрд рублей), а также Mitsubishi (6 млрд рублей) и Renault (5,8 млрд рублей).
Напомним, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо», выручка с продажи легковых автомобилей в России в сентябре этого года составила 189 млрд рублей. За три квартала текущего года россияне потратили на машины уже 1,5 трлн рублей.
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