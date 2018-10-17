Opel придётся отозвать 100 тысяч автомобилей

Opel придётся отозвать около 100 тысяч автомобилей

Причиной стал имевший место еще в 2015 году «дизельный скандал», коснувшийся сразу трех моделей — Cascada, Insignia и Zafira.

Заявление о необходимости проведения данного действия было сделано представителем министерства транспорта Германии. Отзывать будут исключительно готов автомобили с двигателем дизельного типа. Причина в неполадках программной части, указывающей при проверках заведомо более низкий уровень показателей вредных выбросов в атмосферу.

После проведения немецкой прокуратурой обысков в штаб-квартире фирмы и на заводе, выпускающем составные части, были найдены улики, указывающие на использование программного обеспечения, снижающего показания выбросов вредных веществ в определенных условиях.

Информация об используемых программах остается закрытой в интересах следствия. Компания не считает себя виноватой, так как называемые программы применялись для правильной работы системы нейтрализации при минусовой температуре и иных особых условиях.