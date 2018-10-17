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Страховщики назвали самые «нелюбимые» автомобили
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Страховщики назвали самые «нелюбимые» автомобили 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
«АльфаСтрахование» назвало автомобили, которые обходятся страховщикам дороже всего. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Подсчеты «АльфаСтрахования» основаны на его крупнейших по размеру страховых возмещениях по каско за 2016-2018 годы.
Первое место рейтинга занял «Мерседес» SL-класса, возмещение за который, выплаченное рязанским филиалом фирмы, составило более 12,8 миллиона рублей.
Позиции со второй по четвертую заняли другие модели «Мерседеса» — S 65 AMG (более 11,7 миллиона), G-класса (более 10,7 миллиона) и AMG G63 (более 10 миллионов) соответственно.
На пятом месте расположилась модель Wraith «Роллс-Ройса», владельцу которого «АльфаСтрахование» заплатило чуть более 10 миллионов, а на шестом — «Порше Кайен Турбо» (9,9 миллиона).
Седьмое и восьмое места вновь заняли «Мерседесы» — GLE-класса (9,3 миллиона) и Actros 3341 AK (9,2 миллиона).
Девятое место занял самосвал MAN TGS (9,1 миллиона), а 10-е — снова «Мерседес», на этот раз S-класса (чуть более девяти миллионов).
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