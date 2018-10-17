Страховщики назвали самые «нелюбимые» автомобили

«АльфаСтрахование» назвало автомобили, которые обходятся страховщикам дороже всего. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подсчеты «АльфаСтрахования» основаны на его крупнейших по размеру страховых возмещениях по каско за 2016-2018 годы.

Первое место рейтинга занял « Мерседес » SL-класса, возмещение за который, выплаченное рязанским филиалом фирмы, составило более 12,8 миллиона рублей.

Позиции со второй по четвертую заняли другие модели «Мерседеса» — S 65 AMG (более 11,7 миллиона), G-класса (более 10,7 миллиона) и AMG G63 (более 10 миллионов) соответственно.

На пятом месте расположилась модель Wraith « Роллс-Ройса », владельцу которого «АльфаСтрахование» заплатило чуть более 10 миллионов, а на шестом — « Порше Кайен Турбо» (9,9 миллиона).

Седьмое и восьмое места вновь заняли «Мерседесы» — GLE-класса (9,3 миллиона) и Actros 3341 AK (9,2 миллиона).

Девятое место занял самосвал MAN TGS (9,1 миллиона), а 10-е — снова «Мерседес», на этот раз S-класса (чуть более девяти миллионов).