Раскрыт план борьбы с ростом цен на бензин

Бензин и дизельное топливо резко не подорожают в следующем году из-за увеличения акцизов, передает РИА «Новости» слова первого вице-премьера России, министра финансов Антон Силуанов

По его словам, в планах правительства стоит увеличение цен в рамках инфляции, «рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную Думу ».

По словам Силуанова, никакие скачки цен на бензин и дизельное топливо не планируются. «Потому что, несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», — пояснил он.