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У Opel большие проблемы: в штаб-квартире прошли обыски
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У Opel большие проблемы: в штаб-квартире прошли обыски 

Автовести 3 часа назад
Фото: Википедия
Прокуратура Франкфурта провела обыски в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме и на заводе комплектующих в Кайзерслаутене: компании угрожает принудительный отзыв 100 000 машин — опять из-за подозрений в мошенничестве с дизелями. В Opel отрицают все обвинения.
Обыски в Opel стали следствием разразившегося несколько лет назад "дизельного скандала": после изучения ситуации в концерне Volkswagen немецкие правоохранительные органы начали повальные расследования в адрес прочих производителей. Власти Германии обвиняли Opel в применении устройств, занижающих показатели двигателей при тестах на объем вредных выбросов еще в 2015 году. Тогда речь шла об обнаружении четырех таких устройств, а в апреле нынешнего года власти наткнулись на пятое. Нынешние обыски связаны с продолжением расследования, передает Reuters.
Прокуратура утверждает, что потребует отзыва около 100 000 автомобилей — в списке значатся модели Cascada, Isignia и Zafira, выпущенные в период с 2013 по 2016 годы, то есть в то время, когда Opel принадлежал еще концерну General Motors. Интересно, что около 22 000 из них уже были отозваны производителем в добровольном порядке — возможно, для устранения программных "закладок", причем случилось это в прошлом году.
Впрочем, в Opel отрицают любые обвинения, связанные с нелегальностью применяемого софта, а также каких-либо дополнительных устройств. Еще два года назад в руководстве компании заявляли, что те, кто поднимает шум вокруг якобы имеющих место манипуляций с выбросами, просто не понимают всей специфики работы современных дизельных моторов. Сейчас же компания утверждает, что будет защищать собственные честь и достоинство любыми законными способами.
В целом это означает, что руководство Opel готово подать встречный иск, если властями Германии будет принято решение об объявлении отзывной кампании. В Министерстве транспорта стран заявили, что официальное уведомление о необходимости отзыва 100 000 автомобилей марки Opel будет выпущено в ближайшее время.
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