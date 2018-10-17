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Nissan электрифицирует модели Z и GT-R
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Nissan готовит электрифицированные замены моделям Z и GT-R 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: carscoops.com
Некоторое время назад сообщалось, что Nissan обдумывает идею электрификации своих спортивных моделей в следующих поколениях. Теперь появилась новая более конкретная информация о планах японского автопроизводителя.
Так, согласно внутреннему плану развития компании Nissan, к 2022 году количество электрифицированных моделей, сходящих с конвейера компании, должно достичь 40%. В этот список попали и две спортивные версии — 370Z и GT-R.
В Nissan уверены, что технологии электрификации автомобилей не противоречат философии спортивных автомобилей, и к тому же компании будет легче переносить технологии гибридных силовых установок с одной платформы на другую, чем разрабатывать специально для GT-R и 370Z новый двигатель внутреннего сгорания, соответствующим современным экологическим нормам.
В любом случае будущее двух моделей остается туманным. GT-R выпускается уже 11 лет, и несмотря на все обновления, является уже достаточно старой моделью. Нет ясности и касаемо сроков появления нового поколения 370Z.
Вероятно, помочь в создании нового поколения спортивных автомобилей Nissan должны ее партнеры — Renault, Mitsubishi и Mercedes-Benz. Но в компании уверяют, что GT-R останется GT-R. То есть, брендовым автомобилем марки Nissan без двигателей, скажем, от Mercedes-Benz. Например так, как это произошло в случае создания новой Toyota Supra, получившей силовые установки и массу деталей от BMW.
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