Nissan электрифицирует модели Z и GT-R

Nissan готовит электрифицированные замены моделям Z и GT-R

Некоторое время назад сообщалось, что Nissan обдумывает идею электрификации своих спортивных моделей в следующих поколениях. Теперь появилась новая более конкретная информация о планах японского автопроизводителя.

Так, согласно внутреннему плану развития компании Nissan, к 2022 году количество электрифицированных моделей, сходящих с конвейера компании, должно достичь 40%. В этот список попали и две спортивные версии — 370Z и GT-R.

В Nissan уверены, что технологии электрификации автомобилей не противоречат философии спортивных автомобилей, и к тому же компании будет легче переносить технологии гибридных силовых установок с одной платформы на другую, чем разрабатывать специально для GT-R и 370Z новый двигатель внутреннего сгорания, соответствующим современным экологическим нормам.

В любом случае будущее двух моделей остается туманным. GT-R выпускается уже 11 лет, и несмотря на все обновления, является уже достаточно старой моделью. Нет ясности и касаемо сроков появления нового поколения 370Z.