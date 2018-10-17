Бензин подорожает на несколько рублей еще до нового года?

Производители бензина подняли оптовые цены. Об этом свидетельствуют данные Росстата . Насколько уже в ближайшее время подорожает бензин на заправках и почему это произойдет?

Уже давно пора бы понять, что бензин не подчиняется устным приказам чиновников, и даже если на время цены замораживаются, то потом снова растут. На днях Антон Силуанов заявил, что рост стоимости топлива в следующем году не планируется. Да, вырастут акцизы, но государство будет возвращать нефтяникам часть налогов, а они за это не будут поднимать цены на заправках. Но эти слова мало кого успокоили.

И вот ФАС попросила правительство не повышать акцизы, которые в следующем году вырастут в полтора раза. Правда, потом антимонопольщики это опровергли — сказали, что просили раньше, но теперь это неактуально.

В любом случае бензин слов не понимает. Только за сентябрь производители автомобильного бензина подняли оптовые цены на 10%, сообщил Росстат. Значит, скоро вырастут и розничные — на несколько рублей, не дожидаясь 1 января, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. А дальше прогнозы делать страшно.

Павел Баженов президент Независимого топливного союза «Мы прогнозируем рост цен уже в этом году, минимум рубля на два-три за литр. Мы с очень большим страхом смотрим в 2019 год, когда у нас в полтора раза увеличиваются акцизы, когда увеличивается НДС на два процентных пункта, начинается обнуление экспортных пошлин и растет налог на добычу полезных ископаемых, соответственно, потенциал роста просто сумасшедший, сказать 10 рублей — ничего не сказать».

Главная причина роста цен на топливо — это налоговый маневр. Власти повышают налог на добычу нефти и сводят до нуля экспортную пошлину, то есть перекладывают затраты на внутреннюю переработку нефти.

При этом нефть дорогая, а рубль слабый. Производителю при таких сказочных условиях выгодно продавать топливо на экспорт, что еще и рождает дефицит на внутреннем рынке, а значит, и рост цены. Все это можно было смягчить, если бы параллельно власти не повышали другой налог — акциз. А ведь так и хотели изначально, но передумали, замечает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша

Евгений Аркуша президент Российского топливного союза «Если бы шло так, как было задумано, сейчас акцизы были бы на уровне 4,5 тысячи рублей по бензину и 2,5 тысячи по дизелю, и вообще все было бы нормально. Но, к сожалению, акцизы ни разу не снижались, а каждый раз росли. Самое правильное, конечно, было бы снизить акцизы и не придумывать никаких сложных механизмов».

Цели-то были благие: модернизировать нефтеперерабатывающие заводы, чтобы производители больше экспортировали бензин высокого качества, стимулировать добычу старых месторождений. Экспортная пошлина ведь для всех одинаковая: и для тех, кто добывает нефть на новых месторождениях, и для тех, кто тратит много денег, чтобы извлекать сырье из старых. А когда пошлину отменяют, это стимул, чтобы больше добывать и больше зарабатывать — и платить больше налогов в казну.

Но все пошло не так. Стоимость производства бензина выросла. От повышения акцизов не отказались. А довершили дело цены на нефть и курс рубля. Можно сколько угодно дискутировать, подорожает бензин или не подорожает. Плюс 10% по данным Росстата — конец дискуссиям.

Заодно Росстат сообщил о падении реальных доходов населения. Они сокращаются второй месяц подряд. В сентябре — минус полтора процента в годовом выражении.