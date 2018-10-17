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Бензин подорожает на несколько рублей
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Бензин подорожает на несколько рублей еще до нового года? 

BFM.RU + ещё 10 16 часов назад
Производители бензина подняли оптовые цены. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Насколько уже в ближайшее время подорожает бензин на заправках и почему это произойдет?
Уже давно пора бы понять, что бензин не подчиняется устным приказам чиновников, и даже если на время цены замораживаются, то потом снова растут. На днях Антон Силуанов заявил, что рост стоимости топлива в следующем году не планируется. Да, вырастут акцизы, но государство будет возвращать нефтяникам часть налогов, а они за это не будут поднимать цены на заправках. Но эти слова мало кого успокоили.
И вот ФАС попросила правительство не повышать акцизы, которые в следующем году вырастут в полтора раза. Правда, потом антимонопольщики это опровергли — сказали, что просили раньше, но теперь это неактуально.
В любом случае бензин слов не понимает. Только за сентябрь производители автомобильного бензина подняли оптовые цены на 10%, сообщил Росстат. Значит, скоро вырастут и розничные — на несколько рублей, не дожидаясь 1 января, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. А дальше прогнозы делать страшно.
Павел Баженов президент Независимого топливного союза «Мы прогнозируем рост цен уже в этом году, минимум рубля на два-три за литр. Мы с очень большим страхом смотрим в 2019 год, когда у нас в полтора раза увеличиваются акцизы, когда увеличивается НДС на два процентных пункта, начинается обнуление экспортных пошлин и растет налог на добычу полезных ископаемых, соответственно, потенциал роста просто сумасшедший, сказать 10 рублей — ничего не сказать».
Главная причина роста цен на топливо — это налоговый маневр. Власти повышают налог на добычу нефти и сводят до нуля экспортную пошлину, то есть перекладывают затраты на внутреннюю переработку нефти.
При этом нефть дорогая, а рубль слабый. Производителю при таких сказочных условиях выгодно продавать топливо на экспорт, что еще и рождает дефицит на внутреннем рынке, а значит, и рост цены. Все это можно было смягчить, если бы параллельно власти не повышали другой налог — акциз. А ведь так и хотели изначально, но передумали, замечает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:
Евгений Аркуша президент Российского топливного союза «Если бы шло так, как было задумано, сейчас акцизы были бы на уровне 4,5 тысячи рублей по бензину и 2,5 тысячи по дизелю, и вообще все было бы нормально. Но, к сожалению, акцизы ни разу не снижались, а каждый раз росли. Самое правильное, конечно, было бы снизить акцизы и не придумывать никаких сложных механизмов».
Цели-то были благие: модернизировать нефтеперерабатывающие заводы, чтобы производители больше экспортировали бензин высокого качества, стимулировать добычу старых месторождений. Экспортная пошлина ведь для всех одинаковая: и для тех, кто добывает нефть на новых месторождениях, и для тех, кто тратит много денег, чтобы извлекать сырье из старых. А когда пошлину отменяют, это стимул, чтобы больше добывать и больше зарабатывать — и платить больше налогов в казну.
Но все пошло не так. Стоимость производства бензина выросла. От повышения акцизов не отказались. А довершили дело цены на нефть и курс рубля. Можно сколько угодно дискутировать, подорожает бензин или не подорожает. Плюс 10% по данным Росстата — конец дискуссиям.
Заодно Росстат сообщил о падении реальных доходов населения. Они сокращаются второй месяц подряд. В сентябре — минус полтора процента в годовом выражении.
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