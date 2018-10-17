На европейском авторынке в сентябре сменился лидер

Согласно данным ассоциации АСЕА сентябрьские продажи на европейском рынке автомобилей снизились на 23,4% до 1123184 единиц.

Европейские автоэксперты считают, что такая ситуация сложилась исключительно по причине вступления в силу новых правил сертификации автомобилей с 01.09.2018 года. Поэтому европейские автолюбители приобретали массово автомобиле в августе.

В разрезе 9 месяцев европейский авторынок показал рост 2,3%. Всего было реализовано 12304711 автомобилей.

Среди автобрендов наиболее популярным оказался Opel Vauxhall (81741 ед. /-11,6%). На втором месте автобренд BMW (80495 ед. /-7,4%). Номер три в европейском рейтинге сентября — Mercedes-benz (80399 ед. /-12,1%).

Четвертый результат у Ford (79350 ед. /-13,5%). А замкнул пятерку автобренд Volkswagen (75512 ед. /-52,4%).