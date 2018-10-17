Путин продемонстрировал Aurus президенту Египта

Путин продемонстрировал президенту Египта автомобили Aurus на трассе «Формулы 1» в Сочи

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси познакомил своего коллегу с линейкой новых российских автомобилей Aurus, известными также под рабочим названием проекта — "Кортеж".

Завершив встречу, лидеры отправились на "Сочи Автодром", где проводится, в частности, Гран-при России "Формулы 1". Путин и ас-Сиси доехали туда вместе в удлиненном лимузине Aurus на базе модели Senat, которую обычно использует российский лидер.

На автодроме глава Минпромторга Денис Мантуров представил президентам и другие модели Aurus — короткобазный седан Senat, а также минивэн Arsenal . После осмотра Путин предложил ас-Сиси опробовать седан на ходу, и президенты совершили поездку по трассе.

Aurus (от лат. aurum — "золото" и Russia, "Россия") — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж") по заказу Минпромторга Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) в партнерстве с российским холдингом Sollers . Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

Лимузин Aurus Senat был впервые использован президентом РФ в церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. В тот же день стало известно, что моделям линейки присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя Senat, внедорожник, — Komendant, минивэн — Arsenal.

По состоянию на август 2018 год автомобили Senat и Arsenal эксплуатируются в кортеже президента. Прототип внедорожника появится в конце 2018 года, а полностью разработка модели Komendant, включая испытания и сертификацию, будет завершена в 2019-2020 годах.