Назван самый популярный подержанный авто в России

Назван самый популярный подержанный автомобиль в России

Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. Ее средняя цена на вторичном рынке — 238 тысяч рублей. Рейтинг, составленный аналитиками "Авито Авто", публикует журнал "За рулем"

Lada Kalina и Второе и третье место — за "четырнадцатой" и "десяткой", а на четвертом расположилась одна иномарка из двух — Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей. На пятом — ВАЗ-2107, автомобиль, ставший лидером по средней цене, которая составила всего 64 100 рублей. Далее следуют "двенадцатая" модель АвтоВАЗа Lada Granta , а замыкает Топ-10 Hyundai Solaris, который в среднем по стране стоит 508 400 рублей.

Lada Priora — семейство российских автомобилей III группы малого класса, выпускавшихся ПАО "АвтоВАЗ" с 2007 по 2018 год.

"Приора" представляет собой глубокий рестайлинг своей предшественницы — ВАЗ-2110. В конструкцию внесено свыше 950 принципиальных изменений и использовано более двух тысяч новых деталей.

Аналитическое агенство "Автостат" ранее назвало самую продаваемую модель автомобиля в России.

Лидирующую позицию занял седан Lada Vesta . По данным экспертов, за девять месяцев этого года продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место осталось за KIA Rio с показателем 75 тысяч 71 автомобиль. Третий результат показала LADA Granta — 70 тысяч 186 экземпляров.

Стало также известно, что Российский рынок автомобилей сегмента Luxury с пробегом за первые девять месяцев текущего года вырос на 17 процентов и составил 1210 единиц.