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Chery Exeed TX — роскошный новичок из Китая
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Chery Exeed TX — роскошный новичок из Китая 

Allroader.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Китайские медиа распространили первые изображения серийной версии кроссовера Chery Exeed TX, позиционируемого брендом в качестве флагмана чуть ли не премиального класса, созданного на совершенно новой платформе M3X. Сведения технического характера, в свою очередь, были рассекречены минпромторгом Китая.
Судя по представленным фото, модель имеет минимальные отличия от концептуального образца, представленного осенью прошлого года. Основное отличие заключается в новой радиаторной решетке, объединенной с передним бампером в один огромный элемент, занимающий большую часть лобовой проекции автомобиля.
Среди отличительных черт модели можно выделить большое количество хромированных элементов отделки и сразу пять вариантов доступных колесных дисков с различным рисунком. В салоне, если ориентироваться на концепт, нас будет ждать стильное торпедо с селектором трансмиссии, оригинальная форма центральной консоли с крупным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, качественные материалы отделки.
Модель получит единственный 1.6-литровый турбированный бензиновый мотор SQRF4J16 мощностью 197 «лошадей». Трансмиссия роботизированная семидиапазонная, передающая момент только на переднюю пару колес. Длина Chery Exeed TX 4690 мм, ширина 1885 мм, высота 1706 мм, колесная база 2715 мм.
С учетом премиального позиционирования Chery Exeed TX имеет богатое оснащение, включая комплекс систем электронной безопасности, мультимедиа с распознаванием голосовых команд и так далее.
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