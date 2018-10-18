Автошколы уйдут в небытие?

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Водительские права предложили выдавать в обычных школах 

Автовести 1 час назад
Фото: © Авто.Вести.Ru
Чиновники от образования предложили бесплатно выдавать водительские права в общеобразовательных школах.
С такой инициативой выступил в Госдуме заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
"Нужно в школы вернуть возможность выдачи водительских прав. Чтобы мальчики и девочки имели возможность пройти какие-то занятия и по достижении 18 лет получить права. И даже можно сделать бесплатным получение прав. Просто учителю из бюджета давать нормальную зарплату, а школе закупать хотя бы старые автомобили, которые будут ездить, пока не придет время им отправиться на металлолом", — приводит словая Чернышова агентство "Москва".
По его словам, в общеобразовательных школах учителя будут с большей ответственностью подходить к обучению начинающих водителей.
"Сейчас автошкола — это отчасти такая машина, которая зарабатывает деньги, и это достаточно дорого. А в школе будут с душой относиться к условным Иванову, Петрову и Сидорову, потому что их знают и их родителей знают. В каких-то моментах им помогут, подскажут. Учитель немного иначе будет подходить к образованию — не только как к образовательной услуге и штамповке этих прав, но еще и к работе над самим человеком", — пояснил Чернышов.
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