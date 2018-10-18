Автошколы уйдут в небытие?

Водительские права предложили выдавать в обычных школах

Чиновники от образования предложили бесплатно выдавать водительские права в общеобразовательных школах.

"Нужно в школы вернуть возможность выдачи водительских прав. Чтобы мальчики и девочки имели возможность пройти какие-то занятия и по достижении 18 лет получить права. И даже можно сделать бесплатным получение прав. Просто учителю из бюджета давать нормальную зарплату, а школе закупать хотя бы старые автомобили, которые будут ездить, пока не придет время им отправиться на металлолом", — приводит словая Чернышова агентство "Москва".

По его словам, в общеобразовательных школах учителя будут с большей ответственностью подходить к обучению начинающих водителей.