Сколько будет стоить въезд в Москву?

Въезд в Москву предложили сделать платным

Установить плату за въезд в пределы столичного мегаполиса предложила ассоциация по развитию бизнес-патриотизма. Более того, эту политику планируется распространить и на другие крупные города России.

Обращение бизнес-патриотов, направленное в мэрию Москвы , предусматривает взимание платы за въезд в столицу в том числе и с жителей Москвы в том случае, если им пришлось выехать за пределы города, а потом вернуться обратно. Цену пересечения границы предлагается варьировать в зависимости от "глубины проникновения" конкретного автомобиля. Территорию Москвы авторы идеи предлагают разбить на несколько зон, и брать с водителей деньги на границе каждой из них.

"Представляется целесообразным установить следующую ценовую политику: въезд в пределы Московской кольцевой автодороги — 50 рублей; въезд в пределы Третьего транспортного кольца — 100 рублей; въезд в пределы Садового кольца — 200 рублей; въезд в пределы Бульварного кольца — 300 рублей", цитирует "РИА Новости" проект ассоциации бизнес-патриотизма "Аванти".

Утверждается, что плата за проезд по московским дорогам поможет решить хотя бы часть проблем со столичными пробками, так как разгрузит дороги и снизит трафик. Кроме того, уменьшение трафика, по замыслу авторов идеи, должно благотворно сказаться и на транспортной составляющей в цене товаров народного потребления.

У создателей проекта имеются и идеи касательно перспектив его развития. В частности, в будущем предлагается полностью запретить въезд грузового транспорта в крупные российские города и распространить практику платного въезда легковушек на все мегаполисы страны с населением свыше 5 млн человек. Впрочем, по последним данным, под это ограничение из всех городов России, за исключением Москвы, попадает только Санкт-Петербург.