Новая Mazda3 будет представлена в ноябре

Ровно год назад на Токийском автосалоне Mazda показала стильный концепт Kai. Никто и не скрывал, что намекает он на «трешку» четвертой генерации. Ее покажут в следующем месяце.

Выложенный производителем видеотизер никаких подробностей не раскрывает. Можно заметить лишь покатую пятую дверь, из-за которой кузов отныне правильнее называть лифтбеком, а не хэтчбеком. По имеющимся данным, останется в гамме и седан. Приборную панель оформили по мотивам концепта Kai, а узкая оптика и большая решетка радиатора уже хорошо известны по другим «Маздам».

Mazda3 нового поколения, как ожидается, первой получит под капот инновационный бензиновый двигатель Skyactiv-X. В нем смесь бензина и воздуха воспламеняется от сжатия, как в дизельном моторе. Отдача силового агрегата — до 190 л.с. и 230 Н*м момента. Также на «трешке» ожидается появление первой для «Мазды» цифровой комбинации приборов.