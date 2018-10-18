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Новая Mazda3 будет представлена в ноябре
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Новая Mazda3 будет представлена в ноябре 

CarClub 3 часа назад
Фото: Mazda
Ровно год назад на Токийском автосалоне Mazda показала стильный концепт Kai. Никто и не скрывал, что намекает он на «трешку» четвертой генерации. Ее покажут в следующем месяце.
Выложенный производителем видеотизер никаких подробностей не раскрывает. Можно заметить лишь покатую пятую дверь, из-за которой кузов отныне правильнее называть лифтбеком, а не хэтчбеком. По имеющимся данным, останется в гамме и седан. Приборную панель оформили по мотивам концепта Kai, а узкая оптика и большая решетка радиатора уже хорошо известны по другим «Маздам».
Mazda3 нового поколения, как ожидается, первой получит под капот инновационный бензиновый двигатель Skyactiv-X. В нем смесь бензина и воздуха воспламеняется от сжатия, как в дизельном моторе. Отдача силового агрегата — до 190 л.с. и 230 Н*м момента. Также на «трешке» ожидается появление первой для «Мазды» цифровой комбинации приборов.
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