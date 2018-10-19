Где подешевеет ОСАГО?

Названы регионы, в которых ОСАГО может подешеветь

"Автогражданка" станет дешевле в 20 регионах, обещают страховщики.

В список, озвученный Российским союзом автостраховщиков, вошли регионы из так называемой "зеленой зоны". Это Ненецкий автономный округ, республики Карелия, республики Мордовия и Кировская, Саха (Якутия), Томская, Саратовская, Калужская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, а также Псковская, Рязанская, Орловская и Брянская области.

Как сообщал "Авторамблер", Минфин готовит поправки в законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Напомним, готовящаяся реформа позволит страховщикам самим устанавливали цены на полисы на 30% выше или ниже базовой ставки тарифов Центробанка , а также будет отменен коэффициент мощности автомобиля.

Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября 2019 года. Через год, в сентябре 2020 года, границы тарифного коридора увеличат до 40%, а также отменят территориальный коэффициент. В результате это приведет к тому, что полисы подорожают только для 17% наиболее "аварийных" автомобилистов. В для оставшихся 87% "автогражданка" подешевеет.