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Где подешевеет ОСАГО?
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Названы регионы, в которых ОСАГО может подешеветь 

Авторамблер + ещё 28 2 часа назад
Фото: Авторамблер
"Автогражданка" станет дешевле в 20 регионах, обещают страховщики.
В список, озвученный Российским союзом автостраховщиков, вошли регионы из так называемой "зеленой зоны". Это Ненецкий автономный округ, республики Карелия, республики Мордовия и Кировская, Саха (Якутия), Томская, Саратовская, Калужская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, а также Псковская, Рязанская, Орловская и Брянская области.
Как сообщал "Авторамблер", Минфин готовит поправки в законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Напомним, готовящаяся реформа позволит страховщикам самим устанавливали цены на полисы на 30% выше или ниже базовой ставки тарифов Центробанка, а также будет отменен коэффициент мощности автомобиля.
Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября 2019 года. Через год, в сентябре 2020 года, границы тарифного коридора увеличат до 40%, а также отменят территориальный коэффициент. В результате это приведет к тому, что полисы подорожают только для 17% наиболее "аварийных" автомобилистов. В для оставшихся 87% "автогражданка" подешевеет.
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