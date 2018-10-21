Составлен ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров

Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров

Названа «пятерка» электромобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес.

Специалисты назвали пять самых ожидаемых электромобилей, премьера которых состоится в ближайшем будущем.

Возглавляет рейтинг Porsche Taycan, который выйдет на рынок в 2020 году. На этот седан уже принимаются предварительные заказы в ряде стран. Автомобиль с 600-сильным мотором способен разгоняться до 100 километров за 3,5 секунд.

На втором месте разместился BMW i4EV c платформой CLAR. Как утверждают производители, дальность хода автомобиля составит 600 километров на одной зарядке.

Третью строку занимает немецкий Audi e-tron GT, который будет представлен в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе. Запас хода данного электромобиля составит 400 километров.