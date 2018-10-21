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Составлен ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
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Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Фото: Frank May picture alliance, Globallookpress
Названа «пятерка» электромобилей, к которым покупатели проявляют наибольший интерес.
Специалисты назвали пять самых ожидаемых электромобилей, премьера которых состоится в ближайшем будущем.
Возглавляет рейтинг Porsche Taycan, который выйдет на рынок в 2020 году. На этот седан уже принимаются предварительные заказы в ряде стран. Автомобиль с 600-сильным мотором способен разгоняться до 100 километров за 3,5 секунд.
На втором месте разместился BMW i4EV c платформой CLAR. Как утверждают производители, дальность хода автомобиля составит 600 километров на одной зарядке.
Третью строку занимает немецкий Audi e-tron GT, который будет представлен в ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе. Запас хода данного электромобиля составит 400 километров.
В ТОП-5 вошли электрогрузовик Tesla Semi и BMW iX3. Дальность хода первого — от 482 до 805 километров. Второй автомобиль покажут в 2020 году, запас хода этой машины будет колебаться в пределах 400 километров, сообщает автомобильный портал Car.ru.
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