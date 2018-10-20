Volkswagen решился на инвестиции в России

Стало известно, что представители Volkswagen Group Rus подали запрос на заключение СПИК'а в Минпромторг

Согласно ему, по истечению срока соглашения о сборке тс в нынешнем году, будут фиксироваться ранее предоставляемые концернам льготы, касающиеся пошлин и налогов.

Стоит отметить, что согласно СПИК'у концерны будут иметь обязательства по следующим пунктам: использованию отечественных компонентов, экспорту части продукции, инвестициям в разработки и т.д.

Не исключён факт того, что специнвестконтракт будет затрагивать совместную работу с группой ГАЗ , ведь уже в прошлом году они подписывали договор, при котором немецкие поставки двигателей будут производиться на лёгкие марки машин производства ГАЗ. Предполагается, что суть проекта станет заключаться в развитии мощностей завода двигателей с дальнейшей их установкой (LCV «Газель» входит в их число).