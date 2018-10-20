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Volkswagen решился на инвестиции в России
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Volkswagen решился на инвестиции в России 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Car.ru
Стало известно, что представители Volkswagen Group Rus подали запрос на заключение СПИК'а в Минпромторг.
Согласно ему, по истечению срока соглашения о сборке тс в нынешнем году, будут фиксироваться ранее предоставляемые концернам льготы, касающиеся пошлин и налогов.
Стоит отметить, что согласно СПИК'у концерны будут иметь обязательства по следующим пунктам: использованию отечественных компонентов, экспорту части продукции, инвестициям в разработки и т.д.
Не исключён факт того, что специнвестконтракт будет затрагивать совместную работу с группой ГАЗ, ведь уже в прошлом году они подписывали договор, при котором немецкие поставки двигателей будут производиться на лёгкие марки машин производства ГАЗ. Предполагается, что суть проекта станет заключаться в развитии мощностей завода двигателей с дальнейшей их установкой (LCV «Газель» входит в их число).
Данный проект будет осуществляться на площадке в области города Калуга, где местные заводы двигателей компании города, на сегодняшний день, достигают мощности 150 000 штук в год. Эту информацию предоставил сам Маркус Озегович, руководитель автоконцерна.
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