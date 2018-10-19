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Открыт прием заказов на первый в мире летающий автомобиль
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Открыт прием заказов на первый в мире летающий автомобиль 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Известная американская компания Terrafugia представила свой первый прототип крылатого автомобиля еще в 2010 году. И только сейчас она начала формировать список желающих приобрести аппарат по имени Transition, не называя, впрочем, ни цен, ни характеристик.
Довольно громоздкий аппарат больше напоминает легкий самолет с двухместной кабиной, чем автомобиль — даже со сложенными крыльями. По некоторым данным, Terrafugia Transition может осуществлять переход между двумя состояниями примерно за минуту — столько времени требуется сервоприводам, чтобы сложить плоскости.
Двигатель летающего автомобиля работает на обычном бензине и позволяет аппарату разгоняться в воздухе до 160 км/ч. Запас хода Transition в летающем состоянии составляет около 650 км. Насколько адекватно ведет себя экстравагантное транспортное средство на земле, производитель пока не сообщает.
Интересно, что довести проект до производственной стадии американцам позволили инвестиции из Китая: в прошлом году компания Terrafugia перешла под контроль концерна Geely. Как сообщает издание Automotive News, первые поставки Transition покупателям начнутся в 2019 году. Стоит отметить, что пока рынок летающих автомобилей будет ограничен только территорией США, где некоторое время назад Transition получила официальный статус — но не автомобиля, а как раз легкого самолета. Соответственно, для управления этим аппаратом владелец должен будет иметь лицензию пилота.
Стоимость Transition также пока не называется, однако, пару лет назад представители Terrafugia заявляли, что будут продавать свое творение не менее, чем за $280 000.
За время, прошедшее с дебютного показа первых прототипов Transition было продемонстрировано еще несколько разработок на эту тему из разных стран, созданных как малоизвестными стартапами, так и крупными автопроизводителями. В их числе, к примеру, Audi, Daimler и Rolls-Royce, но наиболее близким к серийному производству в свое время называли прототип компании AeroMobil из Словакии.
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