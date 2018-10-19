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Subaru уточнила цены на новый Forester
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Subaru уточнила цены на новый Forester 

CarClub 4 часа назад
Фото: Subaru
Полторы недели назад в интернете появились цены на новое поколение «Форестера». Они «утекли» через одного из дилеров и оказались предварительными. Официальный прайс-лист представительство обнародовало только сейчас. И цифры в нем оказались несколько выше.
Subaru Forester подорожал во всех комплектациях на 20 тысяч рублей. Таким образом, начальная комплектация Standart с электрорегулировкой водительского сиденья, климат-контролем, датчиком дождя, светодиодными фарами, семью подушками безопасности, системой динамического освещения поворотов, помощником при экстренном торможении и электрическим «ручником» стоит 1 959 000 рублей.
Комплекс EyeSight, с которым Forester умеет автоматически тормозить перед препятствием, поддерживать полосу движения, предупреждать о помехах в слепых зонах и при движении задним ходом, появляется в уровне оснащения Elegance ES за 2 329 900 рублей. Упакованный по-максимуму «Лесник» оценен в 2 569 900 рублей.
Покупателям предлагаются машины с оппозитными двигателями объемом два и два с половиной литра. Они выдают 150 и 185 л.с. соответственно. Привод — только полный, трансмиссия — только вариатор Lineartronic. Дорожный просвет автомобиля составляет внушительные 220 миллиметров. Турбомотор и исполнения с «ручкой» на нашем рынке больше не предлагаются.
Несмотря на агрегатное сходство «лесников» прежнего и нынешнего поколений, основа у них разная. Машина 2018 года построена на модульной платформе SGP. Она отличается более жесткой конструкцией и пониженным центром тяжести. Первым ее примерил более компактный кроссовер Subaru XV.
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