Subaru уточнила цены на новый Forester

Полторы недели назад в интернете появились цены на новое поколение «Форестера». Они «утекли» через одного из дилеров и оказались предварительными. Официальный прайс-лист представительство обнародовало только сейчас. И цифры в нем оказались несколько выше.

Subaru Forester подорожал во всех комплектациях на 20 тысяч рублей. Таким образом, начальная комплектация Standart с электрорегулировкой водительского сиденья, климат-контролем, датчиком дождя, светодиодными фарами, семью подушками безопасности, системой динамического освещения поворотов, помощником при экстренном торможении и электрическим «ручником» стоит 1 959 000 рублей.

Комплекс EyeSight, с которым Forester умеет автоматически тормозить перед препятствием, поддерживать полосу движения, предупреждать о помехах в слепых зонах и при движении задним ходом, появляется в уровне оснащения Elegance ES за 2 329 900 рублей. Упакованный по-максимуму «Лесник» оценен в 2 569 900 рублей.

Покупателям предлагаются машины с оппозитными двигателями объемом два и два с половиной литра. Они выдают 150 и 185 л.с. соответственно. Привод — только полный, трансмиссия — только вариатор Lineartronic. Дорожный просвет автомобиля составляет внушительные 220 миллиметров. Турбомотор и исполнения с «ручкой» на нашем рынке больше не предлагаются.