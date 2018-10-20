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Срок хранения «писем счастья» изменят
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Срок хранения «писем счастья» от ГИБДД сократят до недели 

News.ru + ещё 20 5 часов назад
«Почта России» планирует сократить срок хранения так называемых «писем счастья» от ГИБДД с 30 дней до одной недели. Соответствующие поправки в закон «О почтовой связи» внесло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
По новым правилам, если через неделю после получения извещения нарушитель не заберёт постановление о штрафе, оно вернётся в ГИБДД и обжаловать его автовладелец уже не сможет. Проект закона размещён на портале нормативно-правовых актов.
С идеей внести подобные изменения в закон в прошлом году выступили депутаты Самарской губернской думы. Они обратили внимание на то, что «письма счастья» хранятся на почте в течение месяца, а у комиссии на рассмотрение дел есть всего 15 дней. При этом водители шли на различные ухищрения, чтобы затянуть разбирательство и избежать ответственности. Например, забирали почту в самый последний день, затем обжаловали штраф и специально отправляли письмо из других городов, чтобы оно шло максимально долго, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, больше половины водителей не забирают административные извещения из почтовых отделений, поскольку оплачивают штрафы через интернет. Между тем, отправка «писем счастья» — дело весьма затратное. Только в этом году московский ЦОДД заключил с «Почтой России» контракт на сумму в 421 млн руб.
Как ранее писал News.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении возможности оплаты штрафов ГИБДД со скидкой в 50%. Добавочный срок будет действовать, если почтовое извещение не приходило в течение 20 дней.
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