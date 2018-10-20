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Hyundai назвал цены на обновленный Tucson
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Hyundai назвал цены на обновленный Tucson 

Car.ru 7 часов назад
Фото: car.ru
Стала известна стоимость очередного варианта Hyundai Tucson.
Разговор идет о версии кроссовера, специально предназначенной для КНР. Внешне она серьезно отличается от представителей Tucson, присутствующих в России и на европейских рынках.
Например, иную форму имеют решетка радиатора и бампера. Передние фонари расположились в два вертикальных ряда. Задние же фары выполнены в форме светодиодной ленты.
По размерам «китайский» Tucson немного больше своих собратьев. Например, длина составит почти 4,5 метра, что на 7 сантиметров длиннее других представителей.
Внутри можно выделить цифровую консоль, мультимедийную систему с плавающим сенсорным дисплеем, новый вариант климат-контроля.
На машине будет передний или полный привод. Первые экземпляры оснастят двигателем на 1,6 литра и мощностью в 177 лошадиных сил. Трансмиссия — «робот» на 7 ступеней.
В зависимости от комплектации новинка на китайском рынке будет стоить от 167 до 243 тысяч юаней. В пересчете на российскую валюту это составит 1 581 000 — 2 300 000 рублей.
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