Hyundai назвал цены на обновленный Tucson

Стала известна стоимость очередного варианта Hyundai Tucson.

Разговор идет о версии кроссовера, специально предназначенной для КНР. Внешне она серьезно отличается от представителей Tucson, присутствующих в России и на европейских рынках.

Например, иную форму имеют решетка радиатора и бампера. Передние фонари расположились в два вертикальных ряда. Задние же фары выполнены в форме светодиодной ленты.

По размерам «китайский» Tucson немного больше своих собратьев. Например, длина составит почти 4,5 метра, что на 7 сантиметров длиннее других представителей.

Внутри можно выделить цифровую консоль, мультимедийную систему с плавающим сенсорным дисплеем, новый вариант климат-контроля.

На машине будет передний или полный привод. Первые экземпляры оснастят двигателем на 1,6 литра и мощностью в 177 лошадиных сил. Трансмиссия — «робот» на 7 ступеней.

В зависимости от комплектации новинка на китайском рынке будет стоить от 167 до 243 тысяч юаней. В пересчете на российскую валюту это составит 1 581 000 — 2 300 000 рублей.