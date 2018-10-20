Dongfeng вывел на рынок пикап Ruijing 6

Внешне Ruijing 6 от Dongfeng выглядит как копия дорого Mercedes-Benz X-Class.

Начало продаж пикапа запланировано на 24 октября. Однако уже сейчас машина начала поступать в распоряжение официальных дилеров.

Впереди фургон имеет радиаторную решетку шестиугольной формы и светодиодную оптику. Сзади имеется также светодиодная лента огней.

Внутри машина выглядит точно также, как и Nissan Navara модельного ряда 2018 года. Автомобиль располагает кнопкой пуска мотора, климат-контролем, поддержкой на спусках и подъемах, камерой заднего обзора, шестью подушками безопасности.

На фургоне устанавливается один из двух вариантов двигателя объемом в 2,5 литра. Мощность моторов составляет 140 или 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии имеется «механика» на пять положений или АКПП на 6 режимов.

В начальном варианте машина будет стоить примерно 120 тысяч юаней. В переводе на рубли это около 1 миллиона и 132 тысяч.