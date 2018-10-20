В Эстонии восстановили редчайший «УАЗик»

Эстонский энтузиаст, любитель раритетной техники и автомобильный мастер Андрес Оямае, полностью восстановил бортовой грузовик советских времен "головастик" (УАЗ-450Д). Такая модель выпускалась в период 1958-67 г.г.

Внешнее сходство с современными "буханками" довольно опосредованное. Да, кабина вроде бы та же, но когда смотришь спереди, то видишь явное отличие.

Тут иная оптика и расположена она по другому. Также радиаторная решетка имеет совершенно другую форму.

Раритетный УАЗик попал к мастеру случайно. Участвуя в выставке в городе Пярну, Андрес представлял ГАЗ-69. К нему подошел пожилой мужчина и предложил приобрести старый грузовик. Позже выяснилось, что это "головастик".

После тщательной подготовки, Андрес взялся за реставрацию. На все работы ушло около полугода.

По словам мастера, сложнее всего было отыскать оригинальные детали. Некоторые элементы пришлось использовать по аналогии.