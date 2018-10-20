Ещё
Новый KIA Soul мчится в Лос-Анджелес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый KIA Soul мчится в Лос-Анджелес 

Allroader.ru + ещё 5 20 октября 2018
Фото: Allroader.ru
В Интернете появилась инсайдерская информация о сроках презентации нового поколения компактного кроссовера KIA Soul. Сообщается, что показ новинки состоится уже в следующем месяце во время автосалона в Лос-Анджелесе, причем корейский производитель одновременно продемонстрирует и стандартную версию модели, и электрическую EV.
Руководство KIA пока хранит молчание относительно характеристик модели, да и тестирование автомобиля проводится в плотном тканевом камуфляже, не позволяющем разглядеть особенности интерьера новинки.
Гарантировано можно сказать только о том, что новый KIA Soul сохранит пропорции предшественника и будет иметь узкую переднюю оптику с горизонтальной перемычкой между фарами, круглые противотуманные фары и крупную сетку радиаторной решетки, объединенной с передним бампером. Задняя оптика вертикальная, расположенная вдоль стоек.
По неофициальным данным, третья генерации компактного SUV будет использовать шасси от Hyundai Kona, что позволяет предположить и о заимствовании (частичном или полном) силовых агрегатов "донора". Если информация подтвердится, модель станет обладательницей 147-сильного 2.0-литрового бензинового мотора и 1.6-литрового дизеля, форсированного до 175 «лошадей». Полный привод должен появиться в качестве опции.
По предварительной информации, продажи нового KIA Soul и его электрической версии на американском рынке запланированы на апрель-июнь 2019 года.
Allroader.ru: последние новости
Nissan Kicks на тележке Duster стал реальностью и скоро прибудет в Россию Цена LADA XRAY Cross не обрадовала доступностью Skoda готовит маленький кроссовер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом5
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела172
Юмористку разорвало на части в автобусе под Киевом
Чехословацкий мотоцикл Jawa вернут на рынок
Смертельный отпуск: россияне сорвались со скалы8
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение