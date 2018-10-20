Новый KIA Soul мчится в Лос-Анджелес

В Интернете появилась инсайдерская информация о сроках презентации нового поколения компактного кроссовера KIA Soul. Сообщается, что показ новинки состоится уже в следующем месяце во время автосалона в Лос-Анджелесе, причем корейский производитель одновременно продемонстрирует и стандартную версию модели, и электрическую EV.

Руководство KIA пока хранит молчание относительно характеристик модели, да и тестирование автомобиля проводится в плотном тканевом камуфляже, не позволяющем разглядеть особенности интерьера новинки.

Гарантировано можно сказать только о том, что новый KIA Soul сохранит пропорции предшественника и будет иметь узкую переднюю оптику с горизонтальной перемычкой между фарами, круглые противотуманные фары и крупную сетку радиаторной решетки, объединенной с передним бампером. Задняя оптика вертикальная, расположенная вдоль стоек.

По неофициальным данным, третья генерации компактного SUV будет использовать шасси от Hyundai Kona, что позволяет предположить и о заимствовании (частичном или полном) силовых агрегатов "донора". Если информация подтвердится, модель станет обладательницей 147-сильного 2.0-литрового бензинового мотора и 1.6-литрового дизеля, форсированного до 175 «лошадей». Полный привод должен появиться в качестве опции.

По предварительной информации, продажи нового KIA Soul и его электрической версии на американском рынке запланированы на апрель-июнь 2019 года.