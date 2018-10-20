Ещё
Шведский журналист попытался сравнить Hummer с «Нивой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела

Шведский журналист попытался сравнить Hummer с «Нивой» 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Сразу скажем, что статья от шведского репортера получилась достаточно субъективной.
Начался материал с того, что была кратко изложена история возникновения популярных еще для многих автомобилей Hummer. Известные модели были созданы в результате конверсии и отличались своей повышенной проходимостью практически в любых условиях.
Поэтому журналист указал очевидное превосходство в этом отношении над Lada 4 x 4. Кстати, эту модель изначально неправильно сравнили с «Нивой».
Далее был сделан анализ уровня шума. И здесь автор статьи съязвил о том, что «Ниву» больше слышно, чем видно.
Справедливости ради стоит отметить, что журналист отметил и достоинства представителя отечественного автопрома. Это, компактность, которая позволяет преодолевать «Ниве» узкие пространства.
Наконец шведский представитель масс-медиа отметил ценовой фактор. По его мнению один Hummer в его стране стоит как 7 «Нив».
Car.ru: последние новости
Lynk & C0 03 официально показали на публике В Эстонии восстановили редчайший «УАЗик» Dongfeng вывел на рынок пикап Ruijing 6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела3
Звезда КВН погибла в ДТП126
Популярная блогерша погибла в Москве146
Что означают красные деления на спидометре автомобиля3
Юмористку разорвало на части в автобусе под Киевом7
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП В мире
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение