Шведский журналист попытался сравнить Hummer с «Нивой»

Сразу скажем, что статья от шведского репортера получилась достаточно субъективной.

Начался материал с того, что была кратко изложена история возникновения популярных еще для многих автомобилей Hummer . Известные модели были созданы в результате конверсии и отличались своей повышенной проходимостью практически в любых условиях.

Поэтому журналист указал очевидное превосходство в этом отношении над Lada 4 x 4. Кстати, эту модель изначально неправильно сравнили с «Нивой».

Далее был сделан анализ уровня шума. И здесь автор статьи съязвил о том, что «Ниву» больше слышно, чем видно.

Справедливости ради стоит отметить, что журналист отметил и достоинства представителя отечественного автопрома. Это, компактность, которая позволяет преодолевать «Ниве» узкие пространства.

Наконец шведский представитель масс-медиа отметил ценовой фактор. По его мнению один Hummer в его стране стоит как 7 «Нив».