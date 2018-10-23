В Китае открыли 55-километровый мост

Самый длинный морской мост открыли в Китае

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Протяженность моста составляет 55 километров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

В среду начнется свободное движение по мосту. Это позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

В Китае подсчитали, что к 2030 году по мосту ежедневно будут проезжать более 29 тыс. автомобилей и более 120 тыс. пассажиров. По мосту также пустят круглосуточные автобусы.

Предполагается, что открытие моста поспособствует экономической интеграции и развитию туризма в Гонконге и Макао.

На мосту будут расположены специальные пограничные КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.

Структура сооружения состоит из частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, а также подводного тоннеля длиной 6,7 километра. Вес моста составляет более 400 тыс. тонн.

Он должен выдержать тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой 8.

Строительство моста началось в декабре 2009 года, хотя идея соединить Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов.