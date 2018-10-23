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В Китае открыли 55-километровый мост
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Самый длинный морской мост открыли в Китае 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 50 1 час назад
Фото: Reuters
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
Протяженность моста составляет 55 километров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
На церемонии открытия в Чжухае присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си.
В среду начнется свободное движение по мосту. Это позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.
В Китае подсчитали, что к 2030 году по мосту ежедневно будут проезжать более 29 тыс. автомобилей и более 120 тыс. пассажиров. По мосту также пустят круглосуточные автобусы.
Предполагается, что открытие моста поспособствует экономической интеграции и развитию туризма в Гонконге и Макао.
На мосту будут расположены специальные пограничные КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.
Структура сооружения состоит из частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, а также подводного тоннеля длиной 6,7 километра. Вес моста составляет более 400 тыс. тонн.
Он должен выдержать тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой 8.
Строительство моста началось в декабре 2009 года, хотя идея соединить Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов.
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