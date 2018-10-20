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Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу
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Новые правила восстановления водительских прав вступили в силу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двадцатого октября вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, автомобилисты смогут вернуть водительские удостоверения только после того, как оплатят все выписанные штрафы. Для восстановления прав также будет необходимо пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.
Кроме того, водители, лишенные прав за управление автомобилем в пьяном виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.
Получить водительские документы теперь можно будет получить в любом отделении Госавтоинспекции. Для этого автомобилисту необходимо подать заявление не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав.
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