Вернуть права после «пьяного» ДТП стало проще

Вернуть права некоторым категориям «лишенцев» станет проще

Вернуть права некоторым категориям лишенных их водителей станет проще. Пьяным водителям, осужденным по уголовной статье, не понадобятся ни медицинская справка, ни подтверждение оплаты штрафов для восстановления прав. Об этом сообщает «Коммерсант».

В первой половине октября было официально опубликовано постановление правительства об изменении правил возврата водительских прав автомобилистам, которые были их лишены.

20 октября правила вступили в силу, а 21-го Госавтоинспекция МВД России разослала своим региональным управлениям письмо-рекомендацию.

По данным издания, из этого письма становится ясно, что отныне для восстановления водительских удостоверений медицинскую справку и доказательство оплаты штрафов за нарушения ПДД будут обязаны предоставлять лишь автомобилисты, лишенные прав за пьяную езду по Кодексу об административных правонарушениях.

Те же водители, которые лишились прав по «пьяным» пунктам 264-й статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», больше не обязаны для восстановления прав предоставлять справку и подтверждение оплаты штрафов.

Кроме того, отныне все «лишенцы», в том числе за пьяную езду, будут сдавать не комплексный экзамен для восстановления прав (то есть на знание ПДД, основ законодательства, устройства автомобиля и основ оказания первой помощи), а только экзамен на знание правил дорожного движения.