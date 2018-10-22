Ещё
Вернуть права после «пьяного» ДТП стало проще
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вернуть права некоторым категориям «лишенцев» станет проще 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вернуть права некоторым категориям лишенных их водителей станет проще. Пьяным водителям, осужденным по уголовной статье, не понадобятся ни медицинская справка, ни подтверждение оплаты штрафов для восстановления прав. Об этом сообщает «Коммерсант».
В первой половине октября было официально опубликовано постановление правительства об изменении правил возврата водительских прав автомобилистам, которые были их лишены.
20 октября правила вступили в силу, а 21-го Госавтоинспекция МВД России разослала своим региональным управлениям письмо-рекомендацию.
По данным издания, из этого письма становится ясно, что отныне для восстановления водительских удостоверений медицинскую справку и доказательство оплаты штрафов за нарушения ПДД будут обязаны предоставлять лишь автомобилисты, лишенные прав за пьяную езду по Кодексу об административных правонарушениях.
Те же водители, которые лишились прав по «пьяным» пунктам 264-й статьи Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», больше не обязаны для восстановления прав предоставлять справку и подтверждение оплаты штрафов.
Кроме того, отныне все «лишенцы», в том числе за пьяную езду, будут сдавать не комплексный экзамен для восстановления прав (то есть на знание ПДД, основ законодательства, устройства автомобиля и основ оказания первой помощи), а только экзамен на знание правил дорожного движения.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские юмористы пострадали в ДТП22
В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Почему притормозил первый электрокроссовер Audi
«Пьяницам» упростили жизнь
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение