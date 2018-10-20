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Lynk & C0 03 официально показали на публике
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Lynk & C0 03 официально показали на публике 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Известно, что спортивная версия модели Lynk & C0 03 может обладать двигателем на 500 лошадиных сил.
Напомним, что компания Lynk & C0 появилась на свет благодаря совместным усилиям учредителей — Geely и Volvo. Теперь же седан с индексом 03 представлен широкой публике.
Отличительной особенностью является то, что автомобиль сможет в будущем принять участие в гонках WTCR, для чего конструкторами созданы необходимые предпосылки. Например, на машине будет стоять силовой агрегат в 500 лошадиных сил.
Правда, речь идет о варианте для соревнований. В обычном исполнении машина получит платформу от Volvo c мотором в 1,5 литра и мощностью на 150 лошадиных сил. Добавлением будет служить механическая КПП на 6 режимов.
Есть еще в запасе конструкторов и премиальная версия для общего пользования. Она предусматривает силовую установку с объемом в 2 литра и мощностью 190 лошадиных сил, обслуживаемую «роботом».
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