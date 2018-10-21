Genesis увеличил продажи в России в 2,2 раза

Российские дилеры Genesis реализовали в сентябре 220 автомобилей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам девяти месяцев 2018 года продажи этого «корейца» выросли на 75% и составили 1253 единицы, сообщает Автостат.
На рынке Genesis представлена тремя моделями седанов G90, G80 и G70 — их цена варьируется от двух до почти пяти млн рублей. В планах компании до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.
Ранее News.ru писал о том, что автомобили LADA продолжают укреплять свои позиции в мире. С начала года продажи стартовали в двух странах — Тунисе и Чили. Всего за девять месяцев было реализовано 27 398 машин и сборочных комплектов. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.