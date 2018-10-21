SEAT начал производство кроссовера Tarraco

Испанская компания SEAT приступила к производству своего флагманского кроссовера Tarraco, дебютировавшего на Парижском автосалоне. Причем сборка налажена не в Испании, а на немецком заводе марки Volkswagen в Вольфсбурге.

Завод в Вольфсбурге впервые за 20 лет будет собирать автомобиль другой марки, и как ни странно, ею снова стала SEAT. В 1996-1998 годах на этом же заводе была налажена сборка модели Arosa. Кроме того, еще раньше в конце 70-х и середине 90-х здесь также собирались Audi моделей 50, 80 и 100.

Tarraco будут собирать на той же сборочной линии, что и кроссоверы VW Tiguan и Touran MPV, и построен на той же платформе MQB. Она также используется для производства модели Skoda Kodiaq . Вместе с Tarraco SEAT разработал новую концепцию дизайна всех своих будущих моделей. Он также должен стать самым крупным кроссовером в своем классе с длиной в 4735 мм и высотой в 1658 мм.

Под капотом у Tarraco установлены два бензиновых и два дизельных агрегата — все с турбонаддувом, прямым впрыском и технологией старт/стоп. Базовый бензиновый мотор представляет собой 1,5-литровый TSI мощностью 148 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой и передним приводом. 2-литровый вариант выдает мощность в 187 лошадиных сил и доступен с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также полным приводом.

Точно такой же мощностью обладают два 2-литровых дизельных двигателя. С той лишь разницей, что менее мощная версия доступна как с передним приводом и 6-ступенчатой механикой, так и в полноприводном варианте с 7-ступенчатым роботом. А вот 187 сильный дизель можно приобрести только с роботизированной КПП и полным приводом.