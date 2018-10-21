Производитель кузовов превратит Dacia Duster в пикап

Для многих Dacia , вероятно, знаком, как дешевый бренд из Европы.

Однако на Старом континенте это отлично зарекомендовавшая себя марка, продающая качественные, без излишеств и практичные автомобили.

И вот румынская компания Romturingia решила переделать Dacia Duster в компактный пикап.

Romturingia, это румынская компания по изготовлению автомобильных кузовов и именно они создали Duster pickap первого поколения в 2014 году. Модель была в ограниченном количестве примерно из 500 экземпляров и поставлялась крупному заказчику флота страны.

Во время выставки IAA Hannover Commercial Vehicle Show компания представила пикап Duster на базе второго поколения Duster. Форма от предшественника сохранена — конструкция передней части в основном неизменна, но задние двери и багажное отделение заменяются грузовым слотом пикапа, покрытого материалом, защищенным от повреждений.

Под новой оболочкой скрыта та же платформа Duster, что и в основе заводского внедорожника. Это означает, что автомобиль остается полноприводным, а двигатель представляет из себя 1,5-литровый турбодизель dCi с 110 л.с. (82 кВт). Возможно, он будет заменен новым 1,5 dCi с мощностью 115 л.с. (86 кВт) и крутящим моментом 260 Нм при 1700 об/мин.

В настоящее время планы Romturingia о небольшом пикапе не ясны, но небольшую партию автомобилей, вероятно, ожидать можно. Такое расширение модельного ряда может быть тепло встречено покупателями.

Напомним, что Duster уже расширил линейку моделью Duster Fiskal с 1,64-метровым (64,5-дюймовым) плоским грузовым отсеком.

Во время Парижского автосалона в начале этого месяца Duster SUV представил новый 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также усовершенствованную информационно-развлекательную систему.