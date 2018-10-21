Мировой авторынок в сентябре снизился на 9% 

Эксперты проанализировали положение дел на мировом авторынке в минувшем месяце.
Специалисты подсчитали, что по всему миру было куплено 7 885 000 автомобилей. Это хуже показателей августа на 8,5%.
Если принимать в расчет продажи с начала 2018 года, то они составили 71 миллион 153 тысячи штук транспортных средств. По сравнению с минувшим годом объем рынка вырос на 1,7%.
В географическом отношении лидером по совершенным сделкам является Китай. В сентябре там реализовано 2 миллиона 406 тысяч машин. Однако это хуже итогов августа примерно на 10 пунктов.
На США припадает 1 443 000 машин. Здесь спад находится в пределах 5 процентов.
Что же касается Европы, то рынок в сентябре обвалился почти на 21 процент. В сентябре было приобретено 1 127 000 автомобилей.
Данное явление эксперты поясняют повышенной активностью покупателей в августе в связи с предстоящим введением Евросоюзом новых правил сертификации транспорта. В России же в этом отношении все осталось без изменений, и рост продаж составил 6 процентов.