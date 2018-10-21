В России насчитывается 3,4 тыс. автодилеров 

Эксперты выяснили количество официальных продавцов автомобилей по состоянию на середину октября текущего года.
Оказалось, что в стране работает около 3430 дилерских пунктов по продаже и обслуживанию транспортных средств. Если сравнивать с началом 2018 года, то количество продавцов сократилось примерно на шесть десятков субъектов.
Это объясняется тем, что за прошедший период прекратили свое действие 360 дилерских соглашений, в то время как подписано было 296 договоров. Причем, значительная часть договоренностей аннулирована в течение предыдущих трех месяцев.
Среди тех брендов, по которым уменьшилось число дилеров можно назвать УАЗ, LADA и Lifan. В то же время ряд китайских производителей расширили свою розничную сеть.
Лидером стала компания FAW, которая пополнила свою сеть 17 продавцами. Hawtai, Zotye заключили 16 и 13 дилерских соглашений, соответственно.
Наибольшей сетью дилеров располагает «АвтоВАЗ». По состоянию на экватор октября в стране работает почти 300 официальных торговых точек