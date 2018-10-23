СМИ узнали о дефиците новых автомобилей в России

На складах дилеров не хватает машин, чтобы обеспечить возросший спрос. В результате за массовыми моделями в топовых комплектациях выстроились очереди.

О недостатке автомобилей в некоторых исполнениях в эфире радио "Коммерсантъ FM" рассказал представитель крупного дилерского центра Favorit Motors Владимир Попов . По его словам, продавцы не ожидали такого ажиотажа, а заводы — не прогнозировали рост рынка, а потому автомобилей на складах остается все меньше и меньше.

Специалист привел в пример модель Kia Ceed, время ожидания которой для клиентов достигает нескольких недель. Причем речь идет о комплектациях выше средней, на которые спрос опережает предложение. Аналогичная ситуация и с популярными автомобилями других брендов. У Hyundai это кроссовер Creta, у АвтоВАЗа — семейство Vesta, а у Kia — вседорожный высокий хэтчбек Rio X-Line.

Сложившийся тренд эксперт объясняет тем, что автомобиль — это "полный эквивалент какой-то свободно конвертируемой валюты". Он сравнил цены на машины в начале 2014 года и в конце 2015-го — за этот период они взлетели на 25%. "Получается, что, отъездив пару лет и продав автомобиль, водитель выходит в ноль", — пояснил он. Из-за этого, а также из-за нестабильного рубля и грядущего повышения НДС с 18% до 20%, россияне принимают решение не откладывать покупку машины.

Как сообщал "Авторамблер", после повышения НДС дилеры прогнозируют повышение стоимости на уровне 10-15% для отечественных автомобилей, а иномарки подорожают еще сильнее.

По итогам девяти месяцев 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14,9%, достигнув показателя в 1 297 432 экземпляров.