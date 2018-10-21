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Названы 5 достоинств дизельных моторов
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Названы 5 достоинств дизельных моторов 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты нашли 5 преимуществ, которыми может обладать «дизель».
Многие с пренебрежением относятся к такому типу двигателей. Отчасти это благодаря старым стереотипам о повышенном шуме и неприятных выбросах. Но технологии не стоят на месте.
Теперь современные двигатели за счет низких оборотов выигрывают у бензиновых по издаваемому шуму. А выбросы в атмосферу соответствуют большинству экологических стандартов.
Дизельный мотор в сравнении с бензиновым при прочих равных условиях выдает больший крутящий момент. Поэтому автомобиль легче справляется с повышенными нагрузками.
Машины с дизельным мотором затем легче перепродаются на вторичном рынке. Статистика показывает, что они меньше теряют в цене по сравнению с транспортом на бензине.
Дизельный транспорт выигрывает у бензиновых автомобилей экономичностью. Разница в расходе топлива порой может быть двукратной. К тому же дизельное топливо легче можно найти на заправках, особенно сельских.
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