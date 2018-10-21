Названы 5 достоинств дизельных моторов

Эксперты нашли 5 преимуществ, которыми может обладать «дизель».

Многие с пренебрежением относятся к такому типу двигателей. Отчасти это благодаря старым стереотипам о повышенном шуме и неприятных выбросах. Но технологии не стоят на месте.

Теперь современные двигатели за счет низких оборотов выигрывают у бензиновых по издаваемому шуму. А выбросы в атмосферу соответствуют большинству экологических стандартов.

Дизельный мотор в сравнении с бензиновым при прочих равных условиях выдает больший крутящий момент. Поэтому автомобиль легче справляется с повышенными нагрузками.

Машины с дизельным мотором затем легче перепродаются на вторичном рынке. Статистика показывает, что они меньше теряют в цене по сравнению с транспортом на бензине.

Дизельный транспорт выигрывает у бензиновых автомобилей экономичностью. Разница в расходе топлива порой может быть двукратной. К тому же дизельное топливо легче можно найти на заправках, особенно сельских.