Ещё
В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России запретили применение регистраторов и антирадаров 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Интересный способ не допустить съемки себя с использованием видеорегистратора, а также получения « писем счастья» водителями, нашли сотрудники ГАИ.
Заключается он в том, что по закону, работник ГИБДД имеет право выписать водителю штраф, если он использует видеорегистратор, либо антирадар.
При этом, они ссылаются на пункт 7.3 настоящих ПДД, в котором указано, что « при использовании транспортных средств не допускается нанесение каких-либо покрытий, оборудование его устройствами, снижающих уровень обзора с водительского сиденья, и уровень прохождения света через стекло, а также пассивной безопасности транспортного средства».
Другими словами, любые технические средства, либо иные вещи, находящиеся на лобовом стекле, являются нарушением ч.1 ст.12.5 КоАП РФ « Использование транспорта при наличии неполадок либо условий, пи наличии которых его эксплуатация запрещается». Размер штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей.
Car.ru: последние новости
Названы 5 достоинств дизельных моторов Mercedes представит гибридный GLE Новая Kia Soul и Soul EV появятся через месяц на выставке в Лос-Анджелесе
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела178
Названы 5 достоинств дизельных моторов
Mercedes представит гибридный GLE
В Краснодарском крае произошло ДТП
Ford Mustang станет конкурентом Porsche Panamera
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение