В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров

В России запретили применение регистраторов и антирадаров

Интересный способ не допустить съемки себя с использованием видеорегистратора, а также получения « писем счастья» водителями, нашли сотрудники ГАИ

Заключается он в том, что по закону, работник ГИБДД имеет право выписать водителю штраф, если он использует видеорегистратор, либо антирадар.

При этом, они ссылаются на пункт 7.3 настоящих ПДД, в котором указано, что « при использовании транспортных средств не допускается нанесение каких-либо покрытий, оборудование его устройствами, снижающих уровень обзора с водительского сиденья, и уровень прохождения света через стекло, а также пассивной безопасности транспортного средства».

Другими словами, любые технические средства, либо иные вещи, находящиеся на лобовом стекле, являются нарушением ч.1 ст.12.5 КоАП РФ « Использование транспорта при наличии неполадок либо условий, пи наличии которых его эксплуатация запрещается». Размер штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей.