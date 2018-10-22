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Mercedes представит гибридный GLE
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Mercedes представит гибридный GLE 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Премьера гибридной версии Mercedes-Benz GLE должна состояться уже в будущем году.
Известно, что полностью обновленный GLE Mercedes показал в прошлом месяце. Однако конкуренты не дремлют и вывели на рынок такие модели, как Audi Q7 и Volvo XC90. Поэтому немецкий автогигант решил развивать линейку.
Пока о гибридном варианте Mercedes-Benz GLE PHEV сведений не так уж и много. Однако производитель обещает, что на одной только электрической тяге автомобиль сможет проехать до 100 километров.
В настоящее время в Mercedes работают над тем, чтобы повысить запас хода на электромоторе с 30 до 50 километров. В то же время новая генерация гибридов будет способна преодолевать дистанцию в сто километров.
Напомним, что в концерне Daimler задались целью постепенно электрифицировать весь модельный ряд Mercedes. Помимо гибридов разных типов вскоре появится широкий спектр полноценных электромобилей.
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