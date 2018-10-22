Volkswagen рассказал об интерактивных фарах

Немецкий производитель Volkswagen считает, что в будущие технологии освещения смогут предоставить значительно больше функций и обеспечить повышение безопасности.

В рамках международного семинара компания показала, как системы освещения будущего повысят безопасность и персонализируют автомобиль. Учитывая, что автономные модели со временем исключат зрительный контакт с водителями, возникает необходимость внедрения новых функций интерактивного освещения.

Фары, которые будут проектировать информацию на дорогу

Предстоящие интерактивные устройства будут включать микропиксельные HD-фары с 30 тысячами световых точек и мощных светодиодов, которые позволят проектировать информацию непосредственно на дорогу. Эта технология также позволит создавать дополнительные системы, такие как Optical Lane Assist (оптическая система удержания в полосе), что предоставляет водителю точную информацию о ширине транспортного средства и расстоянии до маркировки дорожных полос.

Задние фонари, позволяющие писать предупреждения

Новые системы также будут включать матричные задние фонари, которые, по словам Volkswagen, позволяют создать предупреждения во время опасных ситуаций. Кроме того вспомогательные системы, такие как Optical Park Assist, повысят безопасность и смогут проектировать путь транспортного средства, чтобы предупредить прохожих о процессе парковки.