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Водителей предупредили о протесте «обнаглевших пешеходов»
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Водителей предупредили о протесте «обнаглевших пешеходов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Екатеринбурга Максим Едрышов рассказал «Ура.ру», что в России каждый год растет число пешеходов-хамов.
По словам Едрышова, речь идет о гражданах, отказывающихся пропускать автомобили, в том числе спецтранспорт. Эксперт заявил, что чаще всего проблемой становится незнание ПДД пешеходами.
Едрышов отметил, что в каждом городе есть места, где водители не обязаны пропускать людей, но пешеходы уверены, что им должны уступить.
Еще одной чертой пешеходов-хамов эксперт назвал невнимательность. Он подчеркнул, что пешеход обязан оценить безопасность на дороге, даже переходя ее в положенном месте.
Представитель комитета по защите прав автомобилистов Кирилл Форманчук отметил, что некоторыми пешеходами движет зависть и «общее раздражение».
«Просто когда ты идешь в качестве пешехода и видишь рядом условно Mercedes за 200 тысяч долларов, то степень озлобления увеличивается пропорционально стоимости авто», — заявил Форманчук.
Ранее резонансным стал инцидент с девушкой, не пропустившей кортеж белорусского президента Александра Лукашенко в Гродно. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, и в это же по переходу проезжали машины кортежа со спецсигналами. Некоторые интернет-пользователи решили, что девушка решила «пойти на принцип». По другой версии, она была в наушниках и просто не заметила мигалок и не услышала сирен.
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