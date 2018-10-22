Водителей предупредили о протесте «обнаглевших пешеходов»

Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Екатеринбурга Максим Едрышов рассказал «Ура.ру», что в России каждый год растет число пешеходов-хамов.

По словам Едрышова, речь идет о гражданах, отказывающихся пропускать автомобили, в том числе спецтранспорт. Эксперт заявил, что чаще всего проблемой становится незнание ПДД пешеходами.

Едрышов отметил, что в каждом городе есть места, где водители не обязаны пропускать людей, но пешеходы уверены, что им должны уступить.

Еще одной чертой пешеходов-хамов эксперт назвал невнимательность. Он подчеркнул, что пешеход обязан оценить безопасность на дороге, даже переходя ее в положенном месте.

Представитель комитета по защите прав автомобилистов Кирилл Форманчук отметил, что некоторыми пешеходами движет зависть и «общее раздражение».

«Просто когда ты идешь в качестве пешехода и видишь рядом условно Mercedes за 200 тысяч долларов, то степень озлобления увеличивается пропорционально стоимости авто», — заявил Форманчук.