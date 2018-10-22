Ford Mustang станет конкурентом Porsche Panamera

Ford Mustang превратят в «четырехдверное купе»

Участники дилерской конференции Ford раскрыли новую информацию о самой мощной дорожной модификации Mustang — Shelby GT500. Так, стало известно, что по мощности маслкар приблизится к Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и будет оснащаться 10-ступенчатым автоматом. Кроме того, в семействе Mustang может появиться «четырехдневное купе».

По данным Mustang6G, Shelby GT500 получит компрессорную «восьмерку», выдающую 790-800 лошадиных сил. Это позволит двухдверке конкурировать с Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, который оснащен 808-сильным 6.2 V8 с механическим нагнетателем. «Додж» способен разгоняться до ста километров в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 327 километров в час.

Ранее в Сети появились фотографии Ford Mustang Shelby GT500. От обычного «Мустанга» купе отличается дизайном передней части кузова, сплиттером, расширенными колесными арками, вентиляционной решеткой на капоте и антикрылом из углепластика.

Также американский производитель опубликовал тизер гибридной и полностью электрической модификации «Мустанга». В рекламном ролике The Future Is Built можно увидеть машину с со светящимся логотипом, но без традиционной решетки радиатора.