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Ford Mustang станет конкурентом Porsche Panamera
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Ford Mustang превратят в «четырехдверное купе» 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Участники дилерской конференции Ford раскрыли новую информацию о самой мощной дорожной модификации Mustang — Shelby GT500. Так, стало известно, что по мощности маслкар приблизится к Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и будет оснащаться 10-ступенчатым автоматом. Кроме того, в семействе Mustang может появиться «четырехдневное купе».
По данным Mustang6G, Shelby GT500 получит компрессорную «восьмерку», выдающую 790-800 лошадиных сил. Это позволит двухдверке конкурировать с Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, который оснащен 808-сильным 6.2 V8 с механическим нагнетателем. «Додж» способен разгоняться до ста километров в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 327 километров в час.
Помимо GT500, дилерам показали «четырехдверное купе» Ford Mustang. Такая модель задумана как конкурент Audi A7 и Porsche Panamera. Под капотом новинки будет стоять турбированный V8.
Ранее в Сети появились фотографии Ford Mustang Shelby GT500. От обычного «Мустанга» купе отличается дизайном передней части кузова, сплиттером, расширенными колесными арками, вентиляционной решеткой на капоте и антикрылом из углепластика.
Также американский производитель опубликовал тизер гибридной и полностью электрической модификации «Мустанга». В рекламном ролике The Future Is Built можно увидеть машину с со светящимся логотипом, но без традиционной решетки радиатора.
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