Новые правила возврата прав: «пьяницам» упростили жизнь

Изменены правила возврата водительских удостоверений водителям, лишенным прав за грубые нарушения. Процедура возврата стала значительно проще, причем легче всего теперь вернуть права тем, кто стал в нетрезвом виде виновниками серьезных аварий.

Регламент возврата водительских удостоверений изменен постановлением правительства. Как сообщает "Коммерсант", оно уже вступило в силу, но некоторые пункты процедуры, которые постановление сделало более легкими, ГИБДД пока реализовать не в силах.

Как и прежде, лишенным прав согласно КоАП за нетрезвое вождение (и нарушения, приравненные к нему), придется при возврате водительского удостоверения демонстрировать медицинскую справку и отчитываться об оплате штрафов. А вот "лишенцам", осужденным по УК за "пьяные" аварии с тяжелыми последствиями (серьезные травмы или гибель людей), как сообщает издание, не требуется ни того, ни другого: ни медсправки, ни подтверждения оплаты долгов.

Упрощена и процедура проверки теоретических знаний, причем это касается всех водителей, лишенных "прав". Если до вышеупомянутого постановления инспектор ГИБДД проверял теоретическую подготовку водителя в полном объеме — как и у впервые сдающего на "права", то теперь количество вопросов, на которые придется ответить "лишенцу", сокращено. Из списка исключены, к примеру, вопросы об устройстве автомобиля, оказании первой помощи, основах законодательства и тому подобное.

Однако, как отмечают опрошенные изданием эксперты, реализовать такую сокращенную проверку на практике получится еще не скоро. Автоматизированные системы, применяющиеся сейчас в ГИБДД, просто не умеют отличать один вопрос от другого и разделять их по темам. Соответственно, до тех пор, пока федеральную информационную систему ГИБДД не пополнят новым функционалом, процедура проверки теории у тех водителей, которые возвращают "права" после лишения, не изменится.