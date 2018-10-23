Названы самые популярные иномарки с пробегом в РФ

Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России

Лидером продаж среди иностранных вторичных автомобилей стал Ford Focus с результатом в 100 000 проданных экземпляров.

По состоянию на сентябрь 2018 года в России было реализовано около 2 853 000 подержанных легковых иномарок. Показатель стал больше на 4,6%, чем в прошлом году.