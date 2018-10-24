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Росгвардии дали право следить за автомобилистами
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Росгвардии дали право следить за автомобилистами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба войск национальной гвардии России начнет следить за безопасностью дорожного движения.
О расширении полномочий Росгвардии говорится в распоряжении правительства № 1215 от 11 октября, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. В документе сказано, что государственный надзор в области безопасности дорожного движения поручается военной автомобильной инспекции Росгвардии. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Сотрудники Росвардии смогут проверять соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним, они получают право останавливать автомобили для проверки.
В начале года СМИ сообщали, что в Госавтоинспекции сократят около 10 тыс. рабочих мест, их передадут Росгвардии.
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