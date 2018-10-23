Новый Ford Focus ST впервые засняли без камуфляжа

В последние месяцы Ford активно тестирует новое поколение спортивного Focus, которое получит индекс ST и займет промежуточное место между базовым хэтчбеком и его самой горячей версией RS.

Но если на предыдущих снимках фотошпионам удавалось запечатлеть Focus ST в камуфляжном виде, то теперь им удалось поймать автомобиль без каких-либо скрытых деталей.

carscoops.com

Судя по изображениям, Focus ST готов к серийному производству, обьединив в себе как элегантные черты базовой версии, так и более резкие дизайнерские элементы. Вместе с тем, пакет ST оставляет место для продолжения спортивной линии в самой агрессивной версии RS, которая должна появиться следующей.

Следует отметить небольшой диффузор между двумя крупными патрубками выхлопной системы, большой спойлер на крыше, большие колесные диски в новом дизайне и сотовую структуру верхней и нижней решетки радиатора.

carscoops.com

В салоне у новой модели ожидаются брендированные сиденья ST, усеченное снизу рулевое колесо, переработанная комбинация панели приборов с новыми датчиками и красной подсветкой.