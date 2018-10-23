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Ford Focus ST впервые засняли без камуфляжа
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Новый Ford Focus ST впервые засняли без камуфляжа 

LiveCars.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В последние месяцы Ford активно тестирует новое поколение спортивного Focus, которое получит индекс ST и займет промежуточное место между базовым хэтчбеком и его самой горячей версией RS.
Но если на предыдущих снимках фотошпионам удавалось запечатлеть Focus ST в камуфляжном виде, то теперь им удалось поймать автомобиль без каких-либо скрытых деталей.
carscoops.com
Судя по изображениям, Focus ST готов к серийному производству, обьединив в себе как элегантные черты базовой версии, так и более резкие дизайнерские элементы. Вместе с тем, пакет ST оставляет место для продолжения спортивной линии в самой агрессивной версии RS, которая должна появиться следующей.
Следует отметить небольшой диффузор между двумя крупными патрубками выхлопной системы, большой спойлер на крыше, большие колесные диски в новом дизайне и сотовую структуру верхней и нижней решетки радиатора.
carscoops.com
В салоне у новой модели ожидаются брендированные сиденья ST, усеченное снизу рулевое колесо, переработанная комбинация панели приборов с новыми датчиками и красной подсветкой.
Под капотом у Ford Focus ST на смену 2-литровой турбированной версии придет немного приглушенный 2,3-литровый мотор EcoBoost, отдача которого будет больше текущей версии на 247 л.с., но меньше 296 л.с., чтобы оставить запас мощности для версии RS. К слову, этот же мотор на 310 лошадок будут устанавливать на новое поколение Ford Mustang.
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