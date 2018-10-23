Lifan расширяет дилерскую сеть в России

Семь дилеров компании Lifаn официально заключили договор о сотрудничестве. Теперь дилерские центры появились в следующих городах России: в Новосибирске, Набережных Челнах, Ростове-н-Дону, Саранске, Волгограде и т.д Конечно же такая тенденция положительно скажется на престиже компании в целом и повысит лояльность к бренду не только среди потребителей, но и среди конкурентов. На сегодняшний день компания Lifаn является самым крупным автомобильным представителем Китая, которая с каждым годом растёт и закрепляет позиции бренда.

Специалисты отмечают, что за годы существования марки также улучшилось и качество обслуживания, а это 80 процентов успеха в дальнейшем. По данным аналитического агентства, дилеры Lifаn в РФ продали около 11 тысяч 200 автомобилей. На первых позициях в рейтинге модель Х60.