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Lifan расширяет дилерскую сеть в России
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Lifan расширяет дилерскую сеть в России 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Lifan сообщили о расширении.
Семь дилеров компании Lifаn официально заключили договор о сотрудничестве. Теперь дилерские центры появились в следующих городах России: в Новосибирске, Набережных Челнах, Ростове-н-Дону, Саранске, Волгограде и т.д  Конечно же такая тенденция положительно скажется на престиже компании в целом и повысит лояльность к бренду не только среди потребителей, но и среди конкурентов. На сегодняшний день компания Lifаn является самым крупным автомобильным представителем Китая, которая с каждым годом растёт и закрепляет позиции бренда.
Специалисты отмечают, что за годы существования марки также улучшилось и качество обслуживания, а это 80 процентов успеха в дальнейшем. По данным аналитического агентства, дилеры Lifаn в РФ продали около 11 тысяч 200 автомобилей. На первых позициях в рейтинге модель Х60.
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