Гидрометцентр назвал время для смены резины

Московским автомобилистам можно пока не спешить со сменой резины, а жителям Подмосковья скоро придется об этом задуматься. Таким прогнозом сегодня поделился Гидрометцентр РФ.

Уже с завтрашнего дня в столичный регион придет классическая поздняя осень — холодная, дождливая и промозглая. Наконец-то активизировались циклоны с Северной Атлантики. Самые интенсивные на этой неделе дожди стоит ожидать днем в среду и в ночь на четверг. В пятницу может даже выпасть мокрый снег, но он должен быстро растаять.

"Автомобильная" осень, пора смены резины пока не пришла, отметили синоптики. В Москве среднесуточная температура на этой неделе будет в пределах 4,5 — 6,5 градуса со знаком плюс. Так что со сменой колес можно не спешить, хотя и затягивать не стоит.

А вот тем, кто живет в Подмосковье, но часто ездит в Москву, стоит "переобуться" уже в ближайшие дни. Неделя окажется дождливой, и в Подмосковье возникнут условия для гололедицы ранним утром.