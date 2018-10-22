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Беспилотные автомобили начали доставлять пиццу в США
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Беспилотные автомобили начали доставлять пиццу в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: @DerekHoskinsLasVegas
Автомобили-беспилотники, работающие без водителей, в США начали доставлять покупателям пиццу. Компания в США, производящая этот товар, сейчас совместно с одним из крупнейших производителей автомобилей отрабатывает технологию. Машины без водителей уже развозят пиццу жителям Майами и Лаг-Вегаса.
Один из покупателей Дерек Хоскинс опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором видно, как к его дому подъехал автомобиль, он подошел к машине и показал специальный код с помощью смартфона, после этого открылось окно задней двери и оттуда появилась пицца. Завершение этой манипуляции автомобиль сопроводил звуком трубы и объявлением "доставлено".
Ранее пиццу в США пытались доставлять и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В России пока подобные технологии не применяются, особенно это касается дронов, отметил в беседе с "РГ" исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
"Не так давно на президента Венесуэлы покушались с помощью дрона. В некоторых странах запрещен свободный полет дронов в городских зонах. И есть большие сомнения, что таким аппаратам разрешат свободно летать и у нас. Это отдельная тема с точки зрения безопасности и законодательного регулирования, — сказал эксперт. — Кроме того, в Москве многие зоны "глушатся". Причем эти зоны не объявлены, поэтому с дроном, доставляющим товар, можно просто потерять связь. Это неудобно ни покупателю, ни продавцу".
У наземного транспорта, работающего без водителей, напротив, есть перспективы, полагает эксперт. Тем более что в России уже демонстрировались подобные решения, не исключено, что скоро им найдут широкое применение.
"Все признают, что роботизация в этом сегменте неизбежна. Но нужно время на отработку технологий и внедрение системы искусственного интеллекта, которая будет организовывать и контролировать этот процесс. И надо учитывать, что дорожное движение, особенно в больших российских городах не самое простое", — отметил Андрей Карпов.
При этом беспилотники могут доставлять практически любые товары, а не только еду.
"Напротив, "фудовая" часть, как показывают исследования, меньше всего востребована в онлайн-покупках. Думаю, прежде всего, беспилотники будут развозить бытовую технику, электронику, товары для дома. А вообще, кто научится быстрее всех доставлять товар с сохранением качества, отладит логистику, тот и будет лидировать в этом сегменте", — сказал Андрей Карпов.
При этом подстроить под это технику, автомобили — самое простое. Главное, отрегулировать этот процесс законодательно, в том числе с учетом правил дорожного движения и разрешения возможных ДТП на дорогах, добавил эксперт.
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